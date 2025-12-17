Deputatul sucevean Lucian Florin Pușcașu interpelează Guvernul: Scumpirea gazelor de la 1 aprilie 2026 este bomboana pe coliva românilor!



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Deputatul AUR de Suceava Lucian Florin Pușcașu a adresat o interpelare Prim-Ministrului Ilie Bolojan, criticând dur viitoarea liberalizare a prețurilor la gaze naturale începând cu 1 aprilie 2026 și solicitând reducerea TVA la energie la 5% în bugetul de stat pe 2026.

Interpelarea, intitulată „Scumpirea gazelor de la 01 aprilie 2026 este bomboana pe coliva românilor!”, face referire la ordinul recent al ANRE care obligă furnizorii să informeze clienții casnici până la 2 martie 2026 despre încetarea schemei de plafonare a prețurilor. Peste 4 milioane de consumatori casnici vor fi afectați de această măsură, în contextul în care facturile la energie electrică au crescut deja cu cel puțin 50%.

Deputatul AUR acuză Guvernul de majorări fiscale insuportabile: creșterea taxelor și impozitelor, inflație de 10%, înghețarea salariilor și pensiilor, majorarea impozitelor pe proprietate cu 80%, creșterea datoriei externe la peste 1.000 de miliarde de lei, deficit bugetar de aproape 10% și deficit comercial la maxim istoric. Aceste măsuri ar fi dus la degradarea mediului economic, scăderea consumului, reducerea cifrelor de afaceri ale companiilor românești și creșterea șomajului.

„În România prețul la energie este mai scump și decât în țări importatoare care nu produc energie”, subliniază Pușcașu, întrebând direct pe Ilie Bolojan: „Luați în calcul reducerea TVA la energie la 5%?”

Interpelarea cere și informarea clară a consumatorilor despre posibilitatea schimbării furnizorului gratuit și compararea ofertelor concurențiale.

Deputatul AUR consideră că liberalizarea prețurilor la gaze vine într-un moment critic pentru cetățeni și companii, solicitând măsuri imediate de protecție a populației și a economiei naționale.