AUR Suceava anunță manifestul „Opoziție totală – Opoziție națională”: Un decalog de măsuri împotriva guvernului

Organizația județeană AUR Suceava a făcut public un amplu manifest politic intitulat „Opoziție totală – Opoziție națională”, prin care critică dur actuala coaliție de guvernare și propune un set complex de 27 de măsuri concrete pentru o opoziție fermă, fără compromisuri, în contextul unei „lupte democratice” profunde.

Manifestul descrie România ca aflându-se într-o criză majoră: Parlament golit de rol prin guvernare prin ordonanțe de urgență și asumări de răspundere, economie împovărată de taxe noi, interes național subordonat înțelegerilor de coaliție lipsite de legitimitate populară. „Criza social-economică și morală nu a fost niciodată mai profundă, iar inadecvarea și incompetența Bucureștiului sunt evidente”, se arată în document.

Opoziția propusă de AUR este una „totală și națională”, structurată pe zece capitole principale:

I. Întoarcerea la democrație parlamentară

Refuzul votării oricărei ordonanțe de urgență, ca protest instituțional împotriva guvernării prin excepție.

Votarea tuturor moțiunilor simple împotriva miniștrilor coaliției.

Inițierea și votarea oricărei moțiuni de cenzură pentru demiterea guvernului.

Inițierea de moțiuni simple pentru fiecare minister, pentru expunerea publică a incompetenței și abuzurilor.

II. Blocaj politic legitim

Nesustinerea legilor majore inițiate de coaliție (buget de stat, investituri guvernamentale, legi organice, reforme structurale).

Refuzul oricărei legi care implică creșteri de taxe sau poveri fiscale suplimentare.

Condiționarea sprijinului extern (inclusiv pentru Ucraina) de asigurarea drepturilor lingvistice și religioase ale românilor de acolo.

III. Opoziție națională în slujba cetățenilor

Organizarea de conferințe și dezbateri săptămânale la București și în județe.

Crearea unei rețele naționale de informare publică împotriva propagandei guvernamentale.

Prezență permanentă în comisiile parlamentare strategice.

IV. Fără compromisuri cu coaliția

Niciun acord formal sau informal cu partidele coaliției, la nivel central sau local.

Excepție doar pentru un guvern de uniune națională cu mandat exclusiv pentru alegeri anticipate.

V. Apărarea Constituției și statului de drept

Sesizări la Curtea Constituțională pentru orice lege care încalcă democrația sau economia liberă.

Sesizări la Curtea de Conturi, ANI, Avocatul Poporului și plângeri penale pentru abuzuri.

Combaterea oricăror tentative de control politic asupra Justiției.

VI. Opoziție activă și obstrucție regulamentară

Utilizarea tuturor instrumentelor parlamentare (amânări, retrimiteri, dezbateri extinse) pentru blocarea inițiativelor nocive.

Lansarea unui audit politic public periodic al guvernării.

VII. Dialog social și alternative

Consultări regulate cu mediul de afaceri, sindicate, profesori și categorii afectate.

Prezentarea de alternative clare la proiectele coaliției.

Depunerea de inițiative legislative proprii.

VIII. Protest civic și mobilizare

Participare și încurajare la proteste pașnice pentru căderea guvernului și alegeri anticipate.

Sprijin pentru administrațiile locale discriminate politic.

IX. Dimensiune națională și internațională

Prezență activă în Republica Moldova pentru combaterea influenței coaliției și promovarea re-Unirii.

Denunțuri în presa internațională și foruri europene/SUA privind abuzurile guvernului.

Solicitarea monitorizării internaționale sporite.

X. Alternativă de guvernare

Construirea unui guvern alternativ din opoziție, cu responsabili pe ministere.

Scop final: alegeri parlamentare anticipate pentru returnarea deciziei la cetățeni.

Manifestul concluzionează că România are nevoie de „adevăr, responsabilitate și votul cetățenilor”, iar alegerile anticipate reprezintă singura cale de redresare reală.

AUR Suceava cheamă cetățenii la susținerea acestei opoziții naționale pentru apărarea identității și democrației românești.