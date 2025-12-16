Clubul Rotary Suceava Bucovina organizează a XVIII-a ediție a evenimentului „Dăruiește un zâmbet”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Clubul Rotary Suceava Bucovina va organiza miercuri, 17 decembrie 2024, începând cu ora 17:00, la Centrul Comercial Iulius Mall Suceava, zona Auchan, cea de-a XVIII-a ediție a evenimentului caritabil „Dăruiește un zâmbet”.

Scopul evenimentului este să sprijine peste o sută de copii defavorizați din județul Suceava, provenind din familii cu situații sociale dificile din localitățile Berchișești, Drăgoiești, Capul Codrului și Păltinoasa.

Membrii Clubului Rotary Suceava Bucovina, alături de voluntari dedicați din comunitate, vor oferi daruri și vor crea momente speciale pentru copiii aflați în nevoie.

„Luna decembrie este o perioadă deosebită pentru noi. Organizăm acest proiect cu bucurie, cu sufletul deschis, și apreciem, în fiecare an, implicarea voluntarilor care ni se alătură. De la debut, Dăruiește un zâmbet a adus bucurie în viața a peste 1.400 de copii”, au declarat organizatorii.

Evenimentul „Dăruiește un zâmbet” a devenit o tradiție pentru comunitatea suceveană, simbolizând solidaritatea și generozitatea în luna cadourilor.

Clubul Rotary este o organizație a profesioniștilor și oamenilor de afaceri care susțin inițiative umanitare, promovează standarde etice și contribuie la bunăstarea comunității.