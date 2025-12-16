Simpozionul „Bucovina – Unitate în diversitate”, dedicat Zilei Minorităților Naționale, la Palatul Administrativ Suceava



Sub egida Instituției Prefectului Județului Suceava, simpozionul „Bucovina – Unitate în diversitate” s-a desfășurat marți, 16 decembrie 2025, în Sala Unirii a Palatului Administrativ, marcând Ziua Minorităților Naționale din România.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai comunităților minorităților naționale din județ, oficiali ai administrației publice locale și județene, cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor culturale și ai organizațiilor implicate în promovarea dialogului interetnic și coeziunii sociale.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, prezent la manifestare, a evidențiat sprijinul constant al administrației județene pentru comunitățile minorităților naționale și a subliniat importanța respectului reciproc, dialogului și colaborării instituționale. Cu acest prilej, a transmis un mesaj de apreciere și un sincer „La mulți ani!” tuturor comunităților etnice din județ.

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a vorbit despre rolul diversității ca element de echilibru și coeziune socială, afirmând că specificul Bucovinei este construit pe conviețuire, respect și continuitate. „Bucovina are un dar rar: știe să transforme diferențele în echilibru. Nu prin teorie, ci prin felul în care oamenii ei au ales, de generații, să trăiască unii lângă alții”, a declarat prefectul, mulțumind totodată președintelui CJ pentru implicarea constantă față de minorități și apreciind cooperarea instituțională drept esențială pentru consolidarea încrederii între comunități.

Programul simpozionului a inclus alocuțiuni ale reprezentanților comunităților etnice, prezentări despre contribuția minorităților la identitatea istorică și culturală a Bucovinei, discuții pe tema proiectelor comune și momente artistice susținute de Ansamblul „Solonczanka” (minoritatea poloneză), Ansamblul „Nadija” (minoritatea ucraineană) și un grup de elevi aparținând minorității rome de la Școala Gimnazială Valea Moldovei.

Evenimentul a reprezentat un prilej autentic de dialog și apropiere interetnică, confirmând că diversitatea culturală rămâne una dintre cele mai valoroase resurse ale Bucovinei și un fundament solid al unei societăți bazate pe respect și colaborare.