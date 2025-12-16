Colindători în Palatul Administrativ: Copii din mai multe școli au adus bucuria Crăciunului la Consiliul Județean Suceava



Holurile Palatului Administrativ din Suceava au răsunat de colinde tradiționale în ultimele două zile, în cadrul tradiției de a primi grupuri de colindători în preajma sărbătorilor de iarnă.

Marți, 16 decembrie, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, împreună cu angajații instituției, i-au primit cu bucurie pe copii de la Școlile Gimnaziale Zvoriștea și Bunești, Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, Școala „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Ansamblul „Stejăreii” din Cajvana, Centrul de Servicii și Protecție pentru Copilul aflat în Dificultate Rădăuți–Solca, precum și de la Centrul Educațional „Clever Children” Suceava.

Ziua precedentă, elevii de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava au deschis seria colindelor, umplând instituția de glasuri vesele și atmosferă de sărbătoare.

„Am fost gazde bune și nimeni nu a plecat fără colăcei, dulciuri și portocale. Vă mulțumim, dragi copii. Și, evident, le mulțumim și îndrumătorilor care au însoțit grupurile de colindători. Ne-ați făcut ziua mai frumoasă și ne-ați adus bucuria Crăciunului”, a transmis președintele Gheorghe Șoldan într-un comunicat de presă.