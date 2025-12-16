Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților clarifică situația Parohiei „Sfânta Treime” și statutul „Bisericii Ortodoxe Muntenegrene”: Este un ONG nerecunoscut canonic de nicio Biserică Ortodoxă autocefală



Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a emis un comunicat de presă prin care aduce precizări referitoare la situația Parohiei „Sfânta Treime” din municipiul Suceava și la declarațiile recente ale reprezentanților așa-numitei „Biserici Ortodoxe Muntenegrene”, în urma vizitei lor din 15 decembrie 2025.

Instituția subliniază că așa-numita „Biserică Ortodoxă Muntenegreană”, condusă de Mitropolitul Boris Bojović, este un ONG nerecunoscut canonic de nicio Biserică Ortodoxă autocefală. Aceasta nu deține Tomos de autocefalie și nu se află în comuniune liturgică cu Patriarhia Ecumenică sau cu alte Biserici Ortodoxe recunoscute. Patriarhia Ecumenică a afirmat recent că singura Biserică Ortodoxă canonică în Muntenegru este Mitropolia Muntenegrului și a Litoralului, din cadrul Bisericii Ortodoxe Sârbe.

În aceeași situație se află și Asociația „Vicariatul Mitropoliei Ortodoxe Muntenegru din România”, înființată ca ONG în mai 2024, conform hotărârii Judecătoriei Gherla.

Referitor la fostul preot Viorel Sidoriuc, Arhiepiscopia precizează că acesta a fost caterisit pentru abateri grave de ordin canonic și disciplinar, prin hotărâre a instanțelor bisericești, publicată pe site-ul oficial. Decizia este considerată deplin canonică, iar orice cerere de retragere din slujire depusă ulterior nu oprește procedura de judecată. Actele liturgice săvârșite de o persoană caterisită nu au valoare sacramentală, iar credincioșii care participă la acestea se află în afara rânduielii canonice.

Situația juridică a lăcașului de cult „Sfânta Treime” și a terenului aferent va fi stabilită de instanțele de judecată competente, în dosarele deschise de Arhiepiscopie și de parohia actuală, al cărei preot paroh este pr. Theodor Mera.

Arhiepiscopia îndeamnă credincioșii la statornicie în dreapta credință și fidelitate față de Biserica Ortodoxă Română, reafirmând că măsurile disciplinare sunt rezultatul aplicării normelor canonice și că nicio afiliere la structuri nerecunoscute nu poate produce efecte canonice valide.

Comunicatul are caracter strict informativ, fără intenția de a influența procedurile judiciare aflate pe rol, precizează sursa citată.