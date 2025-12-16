Excelență recunoscută: IȘJ Suceava premiază directorii colegiilor cu performanțe internaționale



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat marți, 16 decembrie 2025, la sediul instituției, un eveniment special dedicat recunoașterii leadershipului performant în educație.

În prezența colectivului de inspectori, conducerea IȘJ Suceava a premiat directorii unităților de învățământ care, prin viziune și management eficient, au susținut și ghidat elevi care au obținut distincții la cele mai prestigioase olimpiade și concursuri internaționale.

Felicitări și mulțumiri au fost adresate elevilor premianți, familiilor lor, profesorilor coordonatori și directorilor prezenți de la:

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (director prof. Daniela Dungeanu);

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (director prof. Silvia-Corina Nuțu);

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (director prof. Adrian-Nicolae Puiu);

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului (director prof. Mihaela Ursaciuc).

Evenimentul a subliniat că, în acest an, Ministerul Educației și Cercetării a premiat elevii care au obținut rezultate remarcabile, profesorii care i-au pregătit și unitățile de învățământ de proveniență. Aceste rezultate de excepție nu ar fi fost posibile fără mediul de învățare stimulant și de înaltă calitate oferit de aceste instituții.

Conducerea IȘJ Suceava a evidențiat rolul esențial al directorilor în crearea unui cadru propice performanței, motivând comunitatea educațională să continue eforturile pentru excelență.