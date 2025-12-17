Lansare de carte la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus: „Somelierul de suflete” de Cătălin Ioan Vega



Elevii Liceului Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus au participat marți, 16 decembrie 2025, la un eveniment cultural deosebit: lansarea volumului de poezie „Somelierul de suflete”, semnat de preotul și poetul Cătălin Ioan Vega.

Activitatea, organizată de prof. dr. Puha Anca Elena în colaborare cu colectivul catedrei de Limba și literatura română, l-a avut ca invitat principal pe autor, care a împărtășit tinerilor din experiența sa de scriitor și preot. Cu nostalgie, Cătălin Ioan Vega a evocat perioada sa de licean și figurile profesorilor care i-au marcat parcursul personal și profesional.

Evenimentul a fost îmbogățit de momente artistice susținute de elevi: Iustin Calancea (clasa a VII-a A), Bîru Teodora (VII A), Parasca Maria (VII A), Olenici Veronica (X D), Olenici Maria (IX B) și Olenici Ana (IX B), coordonați de prof. Galan Ancuța. Elevul Piteliec Andrei (clasa a X-a C) a încântat audiența cu acordul său la acordeon.

Tineri poeți ai liceului și-au prezentat propriile creații: Hasna Răzvan-Marian (clasa a XI-a B, premiul al III-lea la Festival4Arts 2024, coordonator prof. Puha Anca), Schipor Maria Ștefania (locul al II-lea la etapa națională a concursului „Tinere condeie”, coordonator prof. Sauciuc Cristina) și Charaviuc Adina (clasa a X-a E, coordonator prof. Reuț Violeta).

Membrii Clubului de lectură „Arca lui Noe” au organizat o expoziție de fotografie inspirată de poemele din volum, transformată și într-un concurs, al cărui câștigător a primit un exemplar cu autograf din partea autorului.

În încheiere, parafrazând un sfat al poetului Cătălin Ioan Vega, organizatorii au subliniat importanța de a ne înconjura de oameni care ne provoacă să devenim mai implicați, mai autentici și cea mai bună versiune a noastră.

Evenimentul a reprezentat o frumoasă întâlnire între literatură, spiritualitate și tineri creativi, consolidând pasiunea pentru lectură și poezie în rândul elevilor.