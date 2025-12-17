„Dăruiește un zâmbet!” – Ediția a 18-a: Rotary Club Suceava Bucovina a adus bucurie pentru peste 100 de copii defavorizați



Rotary Club Suceava Bucovina a organizat miercuri, 17 decembrie 2025, în incinta Centrului Comercial Iulius Mall Suceava (zona Auchan), ediția a 18-a a evenimentului caritabil „Dăruiește un zâmbet!”, prin care peste 100 de copii defavorizați din județul Suceava au primit cadouri și momente de bucurie în preajma sărbătorilor.

Acțiunea a vizat copii proveniți din familii cu probleme sociale speciale din localitățile Berchișești, Drăgoiești – Capu Codrului, Păltinoasa și municipiul Suceava.

Membrii Rotary Club Suceava Bucovina, însoțiți de voluntari din comunitate și de copii din Clubul Interact Suceava-Bucovina, au creat o atmosferă plină de căldură și generozitate. Parteneri tradiționali ai proiectului, Kids Land Club și Strikers din Iulius Mall, au oferit copiilor experiențe frumoase în spațiile de joacă.

„Luna decembrie este o lună pe care o așteptăm cu drag. Ne bucurăm că acest proiect atrage an de an voluntari din Suceava care doresc să contribuie și să facă o faptă bună în preajma Sărbătorilor. În cei 18 ani, proiectul „Dăruiește un zâmbet” a făcut fericiți peste 1.300 de copii din județul Suceava”, a declarat Andrei Puiu, președintele Rotary Club Suceava-Bucovina 2025-2026.

Organizatorii mulțumesc tuturor celor care au susținut proiectele clubului și urează Sărbători Fericite!