Primăria Suceava propune un nou regulament pentru taxa de salubrizare: Spre un sistem echitabil și pregătit pentru „plătești pentru cât arunci”

Primăria Municipiului Suceava a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea unui nou regulament de stabilire și administrare a taxei de salubrizare, care urmărește crearea unui sistem mai echitabil de taxare, proporțional cu deșeurile generate de fiecare utilizator, și alinierea la legislația națională și europeană.

Justificarea proiectului

Serviciul de Salubrizare municipală motivează necesitatea noului regulament prin:

Echitate în taxare : Actualul sistem nu permite calcul proporțional în funcție de cantitatea de deșeuri. Noul regulament pregătește trecerea la principiul „plătești pentru cât arunci”, prin modificarea caietului de sarcini (HCL nr. 186/31.07.2025), care introduce tona ca unitate de măsură pentru activitățile de salubrizare.

: Actualul sistem nu permite calcul proporțional în funcție de cantitatea de deșeuri. Noul regulament pregătește trecerea la principiul „plătești pentru cât arunci”, prin modificarea caietului de sarcini (HCL nr. 186/31.07.2025), care introduce tona ca unitate de măsură pentru activitățile de salubrizare. Conformitate legală : Obligațiile din OUG nr. 92/2021 (art. 17 alin. 5) și Directiva UE 2008/98/CE impun taxe care să asigure colectarea corectă a deșeurilor și încurajarea reciclării.

: Obligațiile din OUG nr. 92/2021 (art. 17 alin. 5) și Directiva UE 2008/98/CE impun taxe care să asigure colectarea corectă a deșeurilor și încurajarea reciclării. Îmbunătățirea serviciilor: Un sistem transparent va genera resurse suficiente pentru modernizarea infrastructurii și creșterea calității salubrizării.

Principalele prevederi ale regulamentului

Taxa anuală : Se calculează în funcție de numărul de persoane (fizice) sau angajați/asociați (juridice). Deciziile de impunere se emit până la 31 martie.

: Se calculează în funcție de numărul de persoane (fizice) sau angajați/asociați (juridice). Deciziile de impunere se emit până la 31 martie. Persoane fizice : Declarație de impunere pentru locuințe individuale sau apartamente fără asociație de proprietari. Pentru condominii, datele vin de la asociații. Scutiri pentru veterani, persoane persecutate, handicap grav/accentuat etc. Imobile nelocuibile sau în construcție – scutite.

: Declarație de impunere pentru locuințe individuale sau apartamente fără asociație de proprietari. Pentru condominii, datele vin de la asociații. Scutiri pentru veterani, persoane persecutate, handicap grav/accentuat etc. Imobile nelocuibile sau în construcție – scutite. Persoane juridice : Declarație anuală până la 31 ianuarie, pe baza numărului de salariați. Scutiri pentru învățământ preuniversitar, culte religioase și organizații umanitare specifice. Suspendare pentru inactivitate fiscală sau insolvență fără angajați. (Primarul Vasile Rîmbu și viceprimarul Dan Ioan Cușnir propun un amendament: În cazul persoanelor juridice care nu au încheiate contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare căruia unitatea administrativ teritorială i-a atribuit conform contractului exclusivitate pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare, pentru gestionarea deșeurilor rezultate din producție, activități industriale, tehnologice sau economice, taxa de salubrizare va fi de trei ori mai mare comparativ cu taxa de salubrizare aferentă persoanelor juridice care au încheiat acest contract)

: Declarație anuală până la 31 ianuarie, pe baza numărului de salariați. Scutiri pentru învățământ preuniversitar, culte religioase și organizații umanitare specifice. Suspendare pentru inactivitate fiscală sau insolvență fără angajați. (Primarul Vasile Rîmbu și viceprimarul Dan Ioan Cușnir propun un amendament: În cazul persoanelor juridice care nu au încheiate contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare căruia unitatea administrativ teritorială i-a atribuit conform contractului exclusivitate pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare, pentru gestionarea deșeurilor rezultate din producție, activități industriale, tehnologice sau economice, taxa de salubrizare va fi de trei ori mai mare comparativ cu taxa de salubrizare aferentă persoanelor juridice care au încheiat acest contract) Facilități și modificări : Recalculări pentru absențe peste 90 de zile, concedii medicale lungi sau deplasări externe. Obligație de declarare în 30 de zile pentru schimbări.

: Recalculări pentru absențe peste 90 de zile, concedii medicale lungi sau deplasări externe. Obligație de declarare în 30 de zile pentru schimbări. Plată : Anual sau în două rate (31 martie și 30 septembrie). Modalități: numerar/card la primărie, virament, online (ghiseul.ro).

: Anual sau în două rate (31 martie și 30 septembrie). Modalități: numerar/card la primărie, virament, online (ghiseul.ro). Sancțiuni : Amenzi de la 100-500 lei (fizice) și 200-1.500 lei (juridice) pentru nedepunere/întârziere declarații.

: Amenzi de la 100-500 lei (fizice) și 200-1.500 lei (juridice) pentru nedepunere/întârziere declarații. Responsabilități: Serviciul Salubrizare municipală gestionează declarațiile și verificările.

Regulamentul include anexe cu modele de declarații și definiții detaliate (ex.: condominiu, imobil locuibil/nelocuibil, inactivitate fiscală).

Proiectul este în dezbatere publică și va fi supus votului Consiliului Local, marcând un pas spre un sistem de salubrizare mai eficient și sustenabil.