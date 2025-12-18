Fostul elev al Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava, David Turturean, student la MIT, a împărtășit elevilor colegiului experiența sa



Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit miercuri, 17 decembrie 2025, o întâlnire cu David Turturean, absolvent al instituției (promoția 2017-2021) și în prezent student la prestigioasa Massachusetts Institute of Technology (MIT) din Statele Unite ale Americii.

David Turturean, specializat în Fizică și Inteligență Artificială, a împărtășit elevilor experiența sa academică și profesională la una dintre cele mai bune universități din lume, vorbind despre provocările și bucuriile studiului într-un mediu de elită, precum și despre modul în care pasiunea pentru știință l-a dus de la Suceava pe scena internațională a cercetării.

Colegiul sucevean a enumerat câteva repere impresionante din parcursul lui David Turturean: A fost admis la MIT, una dintre universitățile de top ale lumii, unde studiază Fizică și Inteligență Artificială. Este implicat în cercetare de frontieră în inteligența artificială și astrofizică, contribuind la proiecte internaționale de prestigiu. În liceu, a participat la competiții internaționale de prestigiu, inclusiv Olimpiada Internațională de Astronomie, unde a câștigat medalia de aur în fața concurenților din zeci de țări. David este implicat în proiecte de cercetare interdisciplinare care combină fizica, inteligența artificială și analiza datelor cosmice – domenii de frontieră în știință și tehnologie. La MIT, el lucrează în cadrul AI Risk Repository, un grup de cercetare dedicat înțelegerii și gestionării riscurilor generate de inteligența artificială, atât din punct de vedere tehnic, cât și societal.

Teme de cercetare: Accelerarea imaginilor găurilor negre – utilizarea tehnicilor avansate de procesare și învățare automată pentru a obține date mai complete din semnalele cosmice. Antrenarea rețelelor neuronale pentru a investiga obiecte cosmice extreme și a descoperi tipare ascunse în datele astronomice.

David a transmis un mesaj motivațional elevilor: studiul la universități de top este accesibil prin muncă, dedicare și curaj, indiferent de originea socială, iar drumul spre excelență începe chiar în școala suceveană.

„Mulțumim, David, pentru că ne-ai vizitat și ne-ai făcut mândri! Ești un exemplu viu pentru toți elevii noștri și o dovadă a faptului că visurile mari pot deveni realitate dacă sunt urmate cu pasiune și perseverență”, au transmis reprezentanții colegiului.

Vizita a inspirat elevii și a consolidat imaginea Colegiului Național „Ștefan cel Mare” ca instituție care formează talente capabile să exceleze pe plan internațional.