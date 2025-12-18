Bărbat reținut după ce a agresat și amenințat fosta concubină la Gura Humorului. Poliția a emis ordin de protecție provizoriu cu brățară electronică



O femeie de 40 de ani din comuna Valea Moldovei a sesizat Poliția Orașului Gura Humorului miercuri, 17 decembrie 2025, în jurul orei 12:00, reclamând că a fost agresată fizic și amenințată de fostul concubin, un bărbat de 53 de ani.

Din verificările preliminare, a rezultat că incidentul a avut loc la data de 12 decembrie 2025. La solicitarea bărbatului, femeia s-a deplasat la o unitate de alimentație publică din Gura Humorului pentru a discuta aspecte legate de copilul lor minor. Discuția a degenerat, bărbatul lovind-o pe femeie și determinând-o ulterior să se urce în autoturismul său, unde i-a adresat amenințări cu acte de violență.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului conform Legii nr. 217/2003, constatând un risc iminent asupra victimei. În consecință, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil 5 zile, iar victima a acceptat montarea unui sistem electronic de supraveghere (brățară electronică) pentru agresor.

S-a întocmit dosar penal pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe, amenințare și lipsire de libertate în mod ilegal, cercetările urmând a fi soluționate procedural prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.

Poliția reamintează că, în cazurile de violență domestică, poate emite ordin de protecție provizoriu imediat, fără așteptarea deciziei judecătorești. În județul Suceava, din 1 octombrie 2024, sistemul de monitorizare electronică este aplicat și în procedurile de control judiciar sau arest la domiciliu.

Sesizările pentru violență domestică pot fi făcute prin 112, direct la poliție sau în scris. Polițiștii intervin din oficiu sau la sesizare, separă victima de agresor și pot solicita intervenție medicală.