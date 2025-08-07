Primăria Suceava anunță parcare supraetajată și spații moderne în locul a 50 de garaje de pe Calea Obcinelor și strada Duzilor



Primăria municipiului Suceava a anunțat un nou proiect de regenerare urbană în cartierul Obcini.

Astfel, în locul a 50 de garaje aflate pe domeniul public, de pe Calea Obcinelor și strada Duzilor, va fi construită o parcare supraetajată destinată locurilor de parcare de reședință.

Pe lângă parcare, proiectul include amenajarea unor spații verzi, a unui teren de sport dedicat tinerilor și a unei zone de fitness special concepută pentru seniori.

Inițiativa își propune să modernizeze zona, să ofere soluții pentru parcarea rezidențială și să creeze spații de agrement pentru toate categoriile de vârstă, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții în comunitate.

Lucrările vor fi realizate în cadrul strategiei de regenerare urbană a municipiului Suceava, urmărind transformarea spațiilor neutilizate în zone funcționale și atractive pentru cetățeni.