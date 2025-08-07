Convoi din Bacău cu materiale de construcție și electrocasnice pentru reconstrucția orașului Broșteni. Inițiativa a aparținut prefectului de Bacău, Claudiu Ilișanu, născut în Broșteni



Un convoi format din cinci tiruri și mai multe camioane încărcate cu materiale de construcții și electrocasnice a sosit, joi după amiaza, la Broșteni, trimis din partea autorităților și comunității din județul Bacău.

Gestul vine în sprijinul reconstrucției orașului afectat de recentele dezastre.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a ținut să mulțumească personal celor care au făcut posibil acest act de solidaritate, în special europarlamentarului Dragoș Benea și președintelui Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț.

„Vreau să le mulțumesc personal europarlamentarului Dragoș Benea și președintei Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, care ne-a sprijinit și financiar cu suma de 800.000 de lei pentru reconstrucția Broșteniului”, a spus Șoldan.

El a mulțumit și prefectului județului Bacău, Claudiu Ilișanu, născut chiar în Broșteni, pentru inițierea acestei campanii.

Mulțumiri au fost adresate și parlamentarilor băcăuani care au însoțit convoiul: deputații Costel Dunava, Vasile Budacă, Lucian Bogdănel și Adrian Popa, precum și senatorului Ionel Floroiu.

Primarii din județul Bacău, care au făcut parte din delegația sosită astăzi, au fost de asemenea apreciați pentru implicare.

„Gestul autorităților județului Bacău demonstrează încă o dată că în fața dezastrului, empatia, solidaritatea și unitatea sunt mai importante decât orice. Și ne arată în primul rând că nu suntem singuri în fața nenorocirilor care se pot întâmplă oriunde, oricând. La Broșteni, solidaritatea nu are culoare politică. E despre oameni, nu despre partide,” a declarat Gheorghe Șoldan.

Președintele Șoldan a reamintit că a a promis că Broșteniul va deveni „un mare șantier al solidarității” și că acest lucru se va vedea în următoarele săptămâni, cu sprijin pentru fiecare persoană afectată.

„Cea mai importantă calitate a unui lider este empatia. Degeaba ești cel mai bun specialist, degeaba ești un bun orator dacă, atunci când oamenii au nevoie de tine, nu ești acolo, lângă ei,” a adăugat acesta.