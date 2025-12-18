Accident rutier cu victimă în comuna Moldovița: Un adolescent de 17 ani la volan, fără permis, a intrat cu mașina într-un microbuz și a fugit de la locul faptei


Un accident rutier soldat cu rănirea unui minor a avut loc miercuri, 17 decembrie 2025, în jurul orei 12:12, pe raza localității Rașca, comuna Moldovița. Poliția rutieră a fost sesizată de Secția 14 Poliție Rurală Vama că un conducător auto a abandonat vehiculul și a fugit.

La fața locului, echipajul operativ a constatat că un microbuz oprit pe marginea drumului a fost lovit în partea din spate de un autoturism marca Mercedes-Benz. Conducătorul microbuzului a relatat impactul, iar un pasager din autoturism a declarat inițial că nu știe cine conducea, ulterior indicând un minor de 17 ani din satul Demăcușa, comuna Moldovița, ca șofer.

În urma coliziunii, un minor pasager în microbuz a suferit contuzie în regiunea lombară, fiind transportat de echipajul SMURD la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, fără a rămâne internat.

Verificările au arătat că minorul de 17 ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie, iar autoturismul Mercedes-Benz nu este înmatriculat în România sau în alt stat UE. Conducătorul microbuzului a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ.

Minorul a fost identificat ulterior în satul Rașca și condus la sediul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc, unde a fost testat cu etilotestul și aparatul DrugTest – rezultate negative.

Autoturismul a fost indisponibilizat pentru expertiză criminalistică, inclusiv ridicarea urmelor papilare.

Procurorul de caz a fost informat, iar la finalizarea probatoriului, în cursul zilei de 18 decembrie 2025, față de minor va fi dispusă o măsură preventivă.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducere fără permis și conducerea unui vehicul neînmatriculat.


