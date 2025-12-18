Ediția a V-a a proiectului „Repere pentru viață” la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți: Dialoguri inspiratoare cu profesioniști de succes



Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a organizat miercuri, 17 decembrie 2025, în cadrul programului național „Școala Altfel”, ediția a V-a a proiectului „Repere pentru viață”, un reper important în acțiunile educaționale cu impact ale instituției.

Sub coordonarea echipei manageriale – prof. dr. Adrian Nicolae Puiu (director), prof. dr. Luminița Lăzărescu (director adjunct) și prof. Miriam Leon-Postolache (consilier educativ) –, proiectul a facilitat un dialog prolific între elevi și peste 40 de profesioniști valoroși din comunitatea locală și județeană, mulți dintre ei absolvenți ai colegiului.

Invitații, în ordine alfabetică, au împărtășit din experiența lor profesională: Bogdan Alupoaie (manager Spital Municipal Rădăuți), Cătălin Andronic (comandant Detașament Jandarmi Rădăuți), Mihai Androhovici (președinte Asociația „Sportul pentru Toți” Suceava), Cristiana Andronachi (avocat stagiar), Maria Buliga (medic primar medicină fizică și reabilitare), Patricia Buliga (profesor canto, antreprenor), Gabriela Cazac (fizioterapeut, asistent univ. USV), Patricia Cârdei (profesor postliceal asistență medicală), Daniel Chitriuc (judecător Judecătoria Rădăuți), Iulia Ciorteanu (psihoterapeut), Diana Coroamă (comisar poliție), Alexandru Covașă (jurnalist NEst TV), Marius Cozmiuc (canotor, căpitan lot național), Cristina Cramariuc (grefier Parchet Rădăuți), Andreea Aretina Cucu (antrenor personal), Rodica Cușnir (avocat, senator), Bianca David (specialist PR EGGER România), Dana Donisan (instructor aerobic, consultant nutriționist), Cristina Dumitrescu (inginer industrii alimentare), Tiberiu Fedoreanu (preot), Lucian Popescu (CEO Avocatul Digital), Răzvan Gavriloaia (sportiv performanță, asistent univ. USV), Melania Ghețău (avocat stagiar), Adi Homeniuc (antreprenor Global Sport), Mihaela Horodincă (trainer stil viață sănătos), Diana Iacob (avocat stagiar), Sorin Ignătescu (lector univ. USV), Iulian Juravle (terapeut), Mihai Juravle (primar Straja), Ioana Lavric (judecător), Diana Lungu (interpret muzică populară), Georgiana Ramona Lupăștean-Barfă (profesor primar), Liviu Mironescu (primar Gălănești), Alexandru Morar (medic chirurgie), Alunica Morariu (conferențiar univ. USV), Oana Muscă (profesor/antrenor tir), Elena Negru (interpret muzică populară), Liviu Nichiforel (conferențiar univ. USV), Alexandra Pașa (psihoterapeut), Iulian Petrariu (DJ/producător musical), Cristian Pîrghie (lector univ. USV), Tudor Plăcintă (inginer silvic, consilier județean), Mădălina Rotari (consilier juridic), Petronela Sauciuc (avocat), Daniela Schipor (agent Poliție Frontieră), Sergiu Spița (antreprenor), Andra Stănciulescu Olărean (notar public), Radu Trelea (instructor zbor) și Constantin Ungureanu (conferențiar univ. USV).

Activitățile au inclus patru sesiuni de dialog și un colaj artistic susținut de elevii Serediuc Alexandru, Vega Anastasia, Leon Postolache Eumir, Vlad David și Hrihor Diana, coordonați de prof. Angelica Popovici.

„Repere pentru viață” oferă elevilor oportunitatea de a descoperi coordonatele unei cariere de succes prin interacțiunea directă cu profesioniști. Organizatorii mulțumesc invitaților pentru disponibilitate și generozitate.

Proiectul, expresie a dialogului între comunitate și școală, consolidează orientarea profesională a tinerilor.