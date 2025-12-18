Un bărbat a murit după ce a căzut de la o înălțime de trei metri când efectua o lucrare pe acoperiș în comuna Râșca



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 1 Vadu Moldovei au fost sesizați miercuri, 17 decembrie 2025, la ora 16:25, prin apel la 112, cu privire la căderea unei persoane de la înălțime în satul Moișa, comuna Râșca.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care a constatat că un bărbat din comuna Bogdănești se afla pe acoperișul unei locuințe din localitate, unde efectua lucrări împreună cu un alt bărbat. În timp ce aplicau o folie, la o înălțime de aproximativ 3 metri, bărbatul a căzut și a fost găsit inconștient pe sol.

Un echipaj medical sosit la fața locului a constatat decesul. Conform relatărilor, cei doi lucrau în regim propriu, fără a fi angajați sau a deține o societate. Familia a precizat că bărbatul era cunoscut cu afecțiuni cardiace și urma tratament.

Cadavrul a fost depus la morga Spitalului Municipal Fălticeni, fiind solicitată intervenția Serviciului de Medicină Legală Suceava pentru efectuarea necropsiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările urmând a fi continuate de lucrătorii Postului de Poliție Boroaia pentru stabilirea circumstanțelor exacte.