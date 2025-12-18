Atenție la noua fraudă online: Escroci pretind că reprezintă Poliția Română și DNSC pentru a cere amenzi fictive de 1.250 lei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cetățenii asupra unui nou tip de fraudă online care impersonează instituțiile statului, prin mesaje alarmante care anunță blocarea dispozitivelor și solicită plata imediată a unei amenzi de 1.250 lei.

În ultima perioadă, au fost semnalate pagini web și mesaje pop-up false care pretind că dispozitivul utilizatorului a fost restricționat din cauza accesării repetate a site-urilor cu materiale interzise (pornografie infantilă, violențe extreme etc.), invocând în mod abuziv articole din Codul Penal (374 și 375). Mesajele menționează un „număr de caz” fictiv, un „ofițer desemnat” inexistent și o presupusă notificare de la DNSC.

Pentru „deblocare” și evitarea unor pedepse severe (închisoare până la 10 ani, amendă sau înscriere în registrul agresorilor sexuali), utilizatorului i se cere plata urgentă (de obicei în 2 ore) prin introducerea datelor cardului bancar.

Indicii clare de fraudă: numeroase greșeli gramaticale (ex.: „Actiune Requerită”, „restriceăă”), formulări incoerente și utilizarea incorectă a prevederilor legale.

Autoritățile române NU blochează dispozitive prin astfel de mesaje și NU solicită plata amenzilor online sau sub presiune temporală. Scopul real al escrocilor este sustragerea banilor și colectarea datelor personale/financiare pentru fraude ulterioare.

Recomandări pentru protecție:

Nu efectuați nicio plată. Nu introduceți date personale sau financiare pe site-uri suspecte. Nu dați click pe linkuri sau pop-up-uri alarmante. Închideți imediat pagina fără interacțiune. Nu apelați numerele indicate. Verificați informațiile doar pe canale oficiale (politiaromana.ro, dnsc.ro). Actualizați sistemul de operare și utilizați antivirus. Schimbați parolele dacă ați interacționat. Contactați banca pentru blocare card dacă ați introdus date. Raportați incidentul la Poliție sau DNSC.

Autoritățile fac apel la vigilență pentru a preveni victimizarea altor cetățeni.