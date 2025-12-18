„Vine, vine Moș Crăciun!” la Broșteni: Eveniment emoționant cu colinde și cadouri pentru 647 de elevi



La invitația primarului orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, alături de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, și directorul Cancelariei Prefectului, Cătălin Fediuc, au participat joi la evenimentul „Vine, vine Moș Crăciun!”, organizat de Primăria Broșteni și Liceul Tehnologic „Nicolai Nanu”.

Manifestarea a adus în mijlocul comunității spiritul autentic al sărbătorilor de iarnă, prin colindele interpretate de Grupul coral Halmyris al Arhiepiscopiei Tomisului și grupurile de colindători ale Liceului Tehnologic „Nicolai Nanu” din Broșteni, creând o atmosferă de bucurie și apropiere sufletească.

În mesajul său, prefectul Traian Andronachi a evocat cu emoție încercările prin care comunitatea din Broșteni a trecut în vara acestui an, subliniind că depășirea acelor momente a fost posibilă prin solidaritatea oamenilor, coerență și echilibru instituțional. „Forța unei comunități stă în oamenii ei, iar viitorul se construiește prin copii și tineri, cei care dau sens prezentului și direcție zilei de mâine”, a declarat prefectul.

Vicepreședintele Nicolae Robu a transmis mesajul Consiliului Județean Suceava, evidențiind implicarea constantă a instituției, sub coordonarea președintelui Gheorghe Șoldan, în susținerea comunităților locale și a proiectelor dedicate educației, culturii și tinerilor.

Primarul Alexandru Hurjui a mulțumit instituțiilor județene pentru sprijin și a anunțat că toți cei 647 de elevi din Broșteni, de la grădiniță până la liceu, au primit cadouri din partea organizatorilor, ca un gest de grijă, normalitate și speranță.

Evenimentul a fost mai mult decât o sărbătoare a Crăciunului: o expresie a unei comunități care își păstrează echilibrul, își prețuiește oamenii și își construiește viitorul prin copii.