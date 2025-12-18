Primăria Suceava: Cu șase zile înainte de Ajunul Crăciunului, străzi și parcări modernizate în zonele Mărășești și Oituz



Primăria Municipiului Suceava continuă lucrările de infrastructură chiar și în prag de sărbători, oferind locuitorilor condiții mai bune de circulație și confort în perioada Crăciunului.

În aceste zile au fost finalizate mai multe intervenții importante cum ar fi turnarea stratului de uzură pe strada Mărășești, în zona blocului A4, turnarea stratului de uzură pe strada Oituz, în spatele blocului A7 sau repararea parcării de pe strada Mărășești, în zona blocului A5.

„Ca urmare a lucrărilor realizate de Primăria Municipiului Suceava, sărbătorile din acest an sunt mai curate și mai sigure pentru locuitorii din zonele Mărășești și Oituz, oferind condiții îmbunătățite de circulație și confort pentru cetățeni”, a transmis administrația locală.

Aceste intervenții fac parte din eforturile continue ale Primăriei de a moderniza infrastructura stradală și spațiile publice.