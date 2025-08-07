CSU Suceava se pregătește intens pentru sezonul 2025–2026 și participă la trei turnee în luna august



Echipa de handbal masculin CSU Suceava, antrenată de Bogdan Șoldănescu și Răzvan Gavriloaia, intră în linie dreaptă cu pregătirea pentru noul sezon al Ligii Zimbrilor.

În luna august, sucevenii vor participa la trei turnee de pregătire pentru a-și pune la punct jocul.

Programul turneelor este următorul:

8–9 august: Memorialul „Constantin Capățână” – Buzău

Participă: CSU Suceava, HC Buzău, Potaissa Turda, CSM București

15–16 august: Citadela Cup – Sighișoara

Participă: CSU Suceava, CSM Sighișoara, Minaur Baia Mare, CSM București

22–23 august: Cupa Municipiului Vaslui – Vaslui

Participă: CSU Suceava, Steaua București, CSM Constanța, HC Vaslui

De asemenea, CSU Suceava intenționează să organizeze un meci amical pe teren propriu, pe 30 august, pentru a încheia seria partidelor de pregătire.

Sezonul oficial va debuta pe 7 septembrie 2025, când CSU Suceava va primi vizita echipei Minaur Baia Mare, în prima etapă a Ligii Zimbrilor, pe teren propriu.