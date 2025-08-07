Tânăr prins conducând beat și fără permis după o urmărire în noapte în Preutești


Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Preutești, în timp ce patrulau, joi dimineața la ora 00:15, pe DJ 208 din direcția Preutești către Dolhești, au efectuat semnalul de oprire al unui autoturism VW Passat Jetta care se deplasa dinspre Dolhasca către Fălticeni.

Conducătorul auto a ignorat semnalele acustice și luminoase ale autospecialei de poliție, continuând deplasarea către comuna Preutești.

Polițiștii au pornit în urmărirea vehiculului, care a fost oprit în dreptul locuinței unui localnic din satul Preutești.

La solicitarea documentelor, conducătorul auto, un tânăr de 21 de ani din comuna Preutești, a declarat că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, motiv pentru care nu s-a conformat semnalului de oprire.

De asemenea, întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române au confirmat că tânărul nu deține permis de conducere.

În acest caz s-a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.


