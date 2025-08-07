Tânăr prins conducând beat și fără permis după o urmărire în noapte în Preutești



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Preutești, în timp ce patrulau, joi dimineața la ora 00:15, pe DJ 208 din direcția Preutești către Dolhești, au efectuat semnalul de oprire al unui autoturism VW Passat Jetta care se deplasa dinspre Dolhasca către Fălticeni.

Conducătorul auto a ignorat semnalele acustice și luminoase ale autospecialei de poliție, continuând deplasarea către comuna Preutești.

Polițiștii au pornit în urmărirea vehiculului, care a fost oprit în dreptul locuinței unui localnic din satul Preutești.

La solicitarea documentelor, conducătorul auto, un tânăr de 21 de ani din comuna Preutești, a declarat că nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, motiv pentru care nu s-a conformat semnalului de oprire.

De asemenea, întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române au confirmat că tânărul nu deține permis de conducere.

În acest caz s-a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.