Bărbat reținut la Rădăuți și plasat apoi sub control judiciar pentru conducere sub influența alcoolului și fără permis în Grănicești

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a anunțat, joi, că a dispus, miercuri, reținerea preventivă pentru 24 de ore a unui suspect, V.S., până la data de 7 august 2025, într-un dosar aflat pe rolul acestei instituții.

Astfel, procurorul de caz a pus în mișcare acțiunea penală împotriva acestuia pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Bărbatul este acuzat că în data de 22 iulie 2025, în jurul orei 03:50, deși se afla sub influența alcoolului și avea permisul de conducere reținut pentru o altă infracțiune similară, a condus un autoturism marca Audi A4 pe DN2 (E85), pe raza localității Grănicești, pe direcția Grănicești – Siret.

În timpul deplasării, acesta a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale.

Testele au relevat o alcoolemie de 1,69 g/l alcool pur în sânge la prima probă și 1,44 g/l la cea de-a doua probă, depășind limita legală de 0,80 g/l.

Procurorii au constatat că acțiunile suspectului au generat o stare de pericol pentru siguranța circulației pe drumurile publice, mai ales având în vedere istoricul acestuia, fiind cercetat și într-un alt dosar penal pentru fapte similare comise în prima parte a anului 2025.

Comportamentul său, care denotă un dezinteres față de legislația penală și consecințele acțiunilor sale, a justificat măsurile luate.

Astfel, procurorul de caz a dispus plasarea lui V.S. sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, urmând ca cercetările să continue pentru clarificarea tuturor aspectelor cazului.