Șofer de camion rănit în Pasul Mestecăniș după ce a adormit la volan și s-a răsturnat

Un accident rutier s-a produs, miercuri dimineața, în jurul orei 3:00, pe DN 17, la kilometrul 167+300, în Pasul Mestecăniș.

Potrivit anchetei, un bărbat în vârstă de 47 de ani, din comuna Orlat, județul Sibiu, conducea un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară MAN și o semiremorcă BENALU pe direcția Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei.

Din cauză că a ațipit la volan șoferul a pierdut controlul asupra direcției, iar ansamblul de vehicule s-a răsturnat pe partea dreaptă, pe prima bandă a sensului său de deplasare.

În urma accidentului, conducătorul auto, care era singur în vehicul, a suferit vătămări corporale ușoare.

Acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde a fost diagnosticat cu politraumatism prin accident rutier, traumatism cranio-facial și traumatism cranio-cerebral, fiind internat pentru investigații suplimentare.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.