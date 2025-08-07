Accident de muncă grav în Brodina: Un angajat rănit în urma exploziei unei anvelope



Poliția orașului Vicovu de Sus a fost sesizată, marți, prin apel la 112 despre un incident grav petrecut la un punct de lucru al unei firme de prelucrare a lemnului din comuna Brodina.

Potrivit anchetei polițiștilor, un angajat, în vârstă de 32 de ani, a fost rănit după ce o anvelopă a explodat în timpul unei operațiuni de dejantare.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, bărbatul lucra singur într-o încăpere unde erau depozitate mai multe pneuri și jante pentru utilaje de mare tonaj.

În spațiul respectiv se afla un aparat hidraulic utilizat pentru dejantarea roților, pe care era montată o jantă echipată cu o anvelopă de 136 cm diametru.

În timpul operațiunii, anvelopa a explodat, iar inelul demontabil al jantei a fost proiectat, lovind bărbatul în zona piciorului stâng.

Angajatul a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat de urgență la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost diagnosticat preliminar cu „politraumatism în urma exploziei unei anvelope, plagă zdrobită inghinal stâng și fractură membru inferior stâng”.

În acest caz s-a întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de „neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”, „nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și „vătămare corporală din culpă”.

În continuare, se efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele incidentului, iar Inspectoratul Teritorial al Muncii Suceava a fost informat cu privire la acest eveniment.