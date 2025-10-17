Preot din Suceava își cere scuze pentru posibile afirmații nepotrivite: „Eram într-o stare de suprasolicitare nervoasă”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Preotul Valentin Pușcașu, slujitor la Căminul de Bătrâni „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, a transmis un mesaj public în legătură cu situația prezentată prin rubrica „Răspunsul ierarhului”, în care a clarificat un incident petrecut în data de 5 octombrie 2025. Acesta a explicat că, pe fondul unei stări de suprasolicitare emoțională și fizică, este posibil să fi făcut afirmații nepotrivite în timpul unei slujbe, fără a-și aminti exact conținutul acestora.

Preotul a relatat că, în ultimele săptămâni, a trecut printr-o serie de evenimente personale dificile și o înrăutățire a stării de sănătate, cu un indice glicemic peste 300, necesitând tratament medical.

Vă prezentăm integral mesajul transmis de preotul Valentin Pușcașu:

„Am doi ani și jumătate de când slujesc la Așezământ și sunt foarte mulțumit de noul loc de muncă întrucât sunt aproape de casă. Am o relație foarte bună cu Părintele Director Iustin Nistoroaea și nu am niciun motiv să fiu supărat pe Înaltpreasfințitul Calinic pentru că am cerut să fiu transferat în Suceava și mi s-a aprobat.

În urmă cu câteva săptămâni mi-a fost vandalizat autoturismul și Poliția nu a descoperit făptașii. Pe fondul supărării mi-a crescut indicele glicemic peste 300 și m-am dezechilibrat fizic și emoțional. Acum sunt sub observație medicală și urmez un tratament. Cheltuielile cu reparația mașinii și creșterea glicemiei m-au determinat să fiu supărat pe toată lumea. În ziua de 5 octombrie a. c., venind spre Cămin, am observat că și parbrizul cedează încet în urma unei lovituri primite la evenimentul amintit și m-am întristat că trebuie să-l înlocuiesc și pe acesta. Am intrat în biserică într-o stare de suprasolicitare nervoasă. De aceea, este posibil să fi spus anumite cuvinte la adresa unor persoane, însă mărturisesc că nu-mi aduc aminte ce am spus. Am vorbit doar cu preoții slujitori Moțoc Cristian și Croitori Florin. Părintele Director nu era de prezent. Nu știu dacă stația de amplificare a sunetului era deschisă sau nu. Dacă am afirmat ceva nepotrivit, îmi cer scuze atât Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, cât și Părintelui Director Iustin Nistoroaea. În realitate nu am de să mă plâng și să fiu nemulțumit”.

Preotul Valentin Pușcașu face referire la o situație prezentată IPS Calinic de un credincios , care a participat la slujbă împreună cu mai mulți prieteni de familie și care a relatat că a fost șocat să audă afirmații injurioase din partea preotului la adresa Arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, inclusiv o declarație conform căreia acesta ar intenționa să îi facă „sandwich” pe IPS Calinic și pe o altă persoană, remarci surprinse din cauza stației de amplificare rămasă deschisă.

În scrisoare, credinciosul a ridicat întrebări legate de prezența unor preoți cu probleme de comportament în parohii publice și a solicitat măsuri pentru a preveni astfel de incidente.

În răspunsul său, IPS Calinic a abordat situația cu calm, făcând referire la cuvintele Mântuitorului din Evanghelia după Luca: „Vai vouă când toţi oamenii vă vor vorbi de bine” (Luca 6, 26).

Înaltpreasfinția Sa a subliniat că astfel de situații nu îl tulbură și a transmis un mesaj de pace și liniște sufletească.