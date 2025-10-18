Un pescar din Rădăuți a murit electrocutat pe marginea râului Suceava



Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea au fost sesizați, vineri la prânz, prin apel la 112 de către un localnic despre descoperirea unei persoane decedate pe albia râului Suceava, în comuna Dornești.

În urma deplasării la fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat în vârstă de 62 de ani, din municipiul Rădăuți, se afla în stare de inconștiență, căzută pe sol în poziție decubit dorsal.

Lângă aceasta a fost găsită o undiță de aproximativ 7 metri.

Deasupra, la o înălțime de circa 6 metri, se aflau trei fire de energie electrică de tensiune medie.

Examinările preliminare au relevat urme de carbonizare pe palma dreaptă și talpa piciorului stâng al victimei, precum și pe undița aflată în apropiere, la o înălțime de aproximativ 6,5 metri.

Din primele cercetări, s-a stabilit că bărbatul, aflat în zonă pentru a pescui, ar fi atins accidental cu undița un fir de energie electrică, ceea ce a dus la electrocutarea sa.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Rădăuți pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzelor exacte ale decesului.