Accident mortal pe DN2/E85 în Fălticeni: Biciclist decedat după o coliziune cu un autoturism

Un tragic accident rutier s-a produs, vineri, în jurul orei 12:50, pe DN2/E85, pe raza municipiului Fălticeni.

Potrivit anchetei polițiștilor, un biciclist în vârstă de 67 de ani, din Fălticeni, a decedat după ce a fost acroșat de un autoturism.

Conform primelor informații, biciclistul se deplasa pe DN2/E85, în direcția Fălticeni către Roman, când a efectuat brusc un viraj spre stânga.

În acel moment, a fost lovit de un autoturism marca Volkswagen, condus de o femeie care circula pe aceeași direcție.

În urma impactului, biciclistul a suferit leziuni grave, care au dus la decesul său.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, excluzând astfel consumul de alcool.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „ucidere din culpă”, urmând să efectueze cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii accidentului.