Motociclist rănit la Salcea după o coliziune cu un autoturism

Un accident rutier s-a produs, vineri seara în jurul orei 19:15 pe strada Rezervorului din orașul Salcea.

Potrivit anchetei, un bărbat de 58 de ani, din Salcea, aflat la volanul unui autoturism Volkswagen Golf, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea unui viraj la stânga pentru a intra în curtea unui imobil.

În acel moment, autoturismul a intrat în coliziune frontal-laterală cu un motociclu marca Aprilia, condus regulamentar din sens opus de un tânăr de 17 ani, tot din Salcea.

În urma impactului, motociclistul a fost rănit și transportat la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

În urma investigațiilor medicale, acesta a fost diagnosticat preliminar cu traumatism la pumnul și mâna stângă, traumatism la genunchiul drept, precum și escoriații la membrele inferioare și superioare.

Ambele vehicule implicate în accident au fost avariate.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul D.N.E. Suceava au deschis un dosar penal pe numele conducătorului autoturismului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.