Acțiune „blitz” a poliției: Tânăr din Suceava, depistat conducând sub influența substanțelor interzise

La data de 16 octombrie 2025, în jurul orei 20:28, un echipaj al Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava, aflat în cadrul unei acțiuni de tip „blitz” pe Bulevardul George Enescu din Suceava, a oprit pentru control un autoturism marca Audi, condus de un tânăr în vârstă de 20 de ani, din același municipiu.

În timpul verificărilor, polițiștii au observat comportamentul agitat al conducătorului auto, motiv pentru care acesta a fost testat cu aparatul Drugtest.

Rezultatul a indicat pozitiv pentru consumul de THC-5 și amfetamină.

Tânărul a fost condus la Unitatea de Primiri Urgențe (U.P.U.) Suceava, unde, după ce și-a exprimat consimțământul scris, i-au fost recoltate probe biologice de sânge și urină pentru analize suplimentare.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.