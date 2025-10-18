Acțiuni intense pentru siguranța rutieră în Suceava: Șoferii avertizați să verifice starea tehnică a vehiculelor pentru a preveni accidentele rutiere cu consecințe grave



Poliția Rutieră Suceava a intensificat acțiunile de monitorizare a traficului în cursul acestei săptămâni, având ca obiectiv principal reducerea riscului rutier cauzat de vehiculele cu defecțiuni tehnice sau fără inspecție tehnică periodică (ITP).

Conform legislației, conducerea unui autovehicul cu probleme tehnice este sancționată cu amenzi de până la 4.050 lei, iar defecțiunile grave, precum cele la sistemele de frânare sau direcție, pot duce la suspendarea permisului de conducere.

De asemenea, aplicarea foliilor neomologate pe geamuri sau parbriz atrage reținerea certificatului de înmatriculare.

Având în vedere apropierea sezonului rece, polițiștii reamintesc că autovehiculele trebuie echipate cu anvelope de iarnă pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, conform OUG nr. 195/2002.

Pentru vehiculele de transport marfă peste 3,5 tone sau cele de transport persoane cu peste 9 locuri, este obligatorie dotarea cu anvelope de iarnă pe axele de tracțiune sau cu dispozitive antiderapante omologate. Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de până la 4.050 lei și reținerea certificatului de înmatriculare.

De la începutul anului 2025, Serviciul Rutier Suceava, în colaborare cu specialiștii Registrului Auto Român, a organizat 511 acțiuni tematice pentru prevenirea accidentelor rutiere.

În primele 9 luni ale anului, au fost aplicate 41.349 de sancțiuni contravenționale, constatate 1.191 de infracțiuni, reținute 5.173 de permise de conducere, retrase 1.750 de certificate de înmatriculare și ridicate 506 perechi de plăcuțe de înmatriculare, fiind imobilizate 445 de vehicule.

În aceeași perioadă, în județul Suceava s-au înregistrat 101 accidente rutiere grave, soldate cu 39 de decese, în scădere cu 14 față de anul trecut și cu 19 față de 2023.

Principalele cauze ale acestor accidente au fost viteza neadaptată, traversarea neregulamentară a pietonilor, abaterile bicicliștilor și conducerea sub influența alcoolului.