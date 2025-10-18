IPS Calinic propune „Decalogul omului prudent”: Manifestă prudență față de cei care nu respectă demnitatea și drepturile fundamentale ale omului, pentru a nu te transforma în obiect de profit



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În contextul Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, marcată anual pe 18 octombrie, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), în parteneriat cu Patriarhia Română, promovează acțiuni de conștientizare a acestui flagel al societății contemporane.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic al Sucevei și Rădăuților a lansat un Decalog al omului prudent, menit să atragă atenția asupra pericolelor traficului de persoane și să încurajeze vigilența și discernământul.

Prin cele zece îndemnuri, IPS Calinic subliniază necesitatea prudenței în fața promisiunilor deșarte, a iluziilor bogăției rapide sau a exploatării frumuseții fizice, care pot duce la pierderea demnității și libertății.

„Nu te lăsa amăgit de promisiunile deșarte ale unor traficanți, căci în poveștile credibile și convingătoare pe care ți le prezintă se poate ascunde drama vieții tale”, se arată în decalog.

Acesta face referire la exemple biblice, precum Iosif, vândut de frații săi, sau Neemia, care a luptat împotriva nedreptății, îndemnând la solidaritate și rugăciune pentru dreptate.

Sporește-ți atenția, fii înțelept spre bine, pentru că numai astfel vei putea ieși de sub incidența traficului de persoane, care-l reduce pe om la statutul de marfă. Nu te lăsa amăgit de promisiunile deșarte ale unor traficanți, căci în poveștile credibile și convingătoare pe care ți le prezintă se poate ascunde drama vieții tale. Nu râvni la roșcovele unei vieți mai bune, pentru a evita căderea în mreaja unor iluzii care îți pot periclita demnitatea și îți pot îngrădi libertatea. Nu miza pe frumusețea trupului tău, pentru un câștig și o putere efemere, ca nu cumva după iadul prin care vei trece să fii de nerecunoscut. Nu tolera tratamentele coercitive degradante, ca nu cumva răul acceptat astăzi să se transforme în mai mult rău mâine și din agresat să devii agresor. Manifestă prudență față de cei care nu respectă demnitatea și drepturile fundamentale ale omului, pentru a nu te transforma în obiect de profit. Fii cu luare aminte, căci negustorii de carne vie lucrează nestingheriți, pentru că societatea nu mai are un Neemia care să lupte împotriva exploatării semenilor. Cugetă la drama prin care a trecut Iosif, fiul lui Iacov, care a fost vândut de frații săi în Egipt și ale cărui daruri dumnezeiești au fost folosite pentru profitul stăpânilor lui. Veghează și nu fi nepăsător față de suferința celor traficați, ca să nu te mustre mai târziu conștiința, iar la judecată să fii condamnat. Roagă-te ca Dumnezeu să trimită țării oameni care să facă dreptate și să apere drepturile cetățenilor.

Totodată, Înaltpreasfințitul Calinic a propus o Rugăciune a omului prudent, prin care cere ocrotirea divină împotriva capcanelor lumii moderne și înțelepciune pentru a evita exploatarea.

RUGĂCIUNEA OMULUI PRUDENT

Doamne, Dumnezeule, Cel Ce veghezi asupra pașilor omului și îl călăuzești pe cărările adevărului, revarsă asupra mea, a robului Tău (N), harul Tău cel dumnezeiesc și ajută-mă să trăiesc prudent și veghetor în această viață.

Cel Ce ai păzit pe Iosif cel cu chip frumos de amăgirile și capcanele Egiptului și ai întărit pe Neemia în lupta împotriva exploatării și nedreptății, sporește-mi atenția, discernământul și înțelepciunea, ca să evit iluziile și promisiunile deșarte ale acestei lumi.

Ocrotește-mă, Doamne, de lăcomie, de ispitele bogăției și frumuseții efemere, ca să-mi păstrez demnitatea și libertatea dăruite de Tine.

Nu îngădui să devin obiect de profit sau victimă a nedreptății și violenței acestei lumi, ci învață-mă să fiu înțelept spre bine și atent la capcanele ce amenință sufletul și trupul, întărindu-mă și călăuzindu-mă să trăiesc o viață curată, bineplăcută înaintea Ta. Amin.