Ucrainean depistat în PTF Siret la volanul unui microbuz radiat de doi ani din circulație de autoritățile franceze

Polițiștii de frontieră suceveni efectuează cercetări cu privire la un cetățean ucrainean, deoarece la controlul de frontieră, au constatat că mașina pe care acesta o conducea a fost radiată din circulație.

Potrivit STPF Suceava, vineri, în jurul orei 17.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, s-a prezentat pentru control un cetățean ucrainean, în vârstă de 38 de ani. Bărbatul conducea un microbuz marca Mercedes-Benz Sprinter, având aplicate plăcuțe cu număr de înmatriculare specific Franței.

Cu ocazia verificărilor la frontieră, acestuia i-au fost solicitate documentele personale și actele mașinii. Polițistul de frontieră care a efectuat verificările a constatat și faptul că microbuzul condus de cetățeanul în cauză a fost radiat din circulație de către autoritățile franceze la data de 18 octombrie 2023.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.