Urmărire la Nisipitu după un sucevean drogat care conducea fără permis o motocicletă cu numere false de înmatriculare

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Brodina au încercat, vineri seara în jurul orei 23:00 să oprească o motocicletă pe raza localității Nisipitu, care avea aplicate plăcuțe cu numere de înmatriculare specifice României.

Conducătorul motocicletei a ignorat semnalele regulamentare de oprire, continuându-și deplasarea, ceea ce a determinat polițiștii să inițieze o urmărire.

După aproximativ 4 km, bărbatul a pierdut controlul motocicletei și a ieșit de pe carosabil.

Polițiștii de frontieră l-au reținut imediat, constatând că este vorba despre un cetățean din județul Suceava, al cărui permis de conducere figura ca fiind anulat.

Verificările au arătat, de asemenea, că numărul de înmatriculare al motocicletei aparținea unui alt vehicul, iar motocicleta nu era înmatriculată.

În urma solicitării unui echipaj al Poliției Orașului Vicovu de Sus, conducătorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru consumul de alcool. Însă, testarea cu aparatul drug test a indicat un rezultat pozitiv pentru substanțe psihoactive.

Bărbatul a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru recoltarea de probe biologice.Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea mai multor infracțiuni: conducerea unui vehicul fără permis de conducere, conducerea unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea sub influența substanțelor psihoactive.