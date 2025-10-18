Cetatea 1932 Suceava, victorie zdrobitoare pe Areni: 5-1 cu Aerostar Bacău



În etapa a IX-a a Seriei I din Liga a III-a, Cetatea 1932 Suceava a oferit un spectacol fotbalistic învingând categoric formația Aerostar Bacău cu scorul de 5-1, pe stadionul „Areni” din Suceava.

Sub comanda antrenorului Dorin Goian, secondat de Ionuț Plămadă și Andrei Ițco, gazdele au dominat jocul încă din start.

Cosmin Tucaliuc a deschis scorul în minutul 5, stabilind avantajul minim la pauză, 1-0.

În repriza secundă, sucevenii au accelerat ritmul, iar Andrei Cerlincă a majorat diferența în minutul 61, transformând un penalty obținut de Tucaliuc. Alexandru Savin a fost omul reprizei, marcând de două ori, în minutele 65 și 77, pentru 4-0.

Deși Aerostar a înscris golul de onoare prin Alexandru Băisan în minutul 79, Ștefan Petraru a închis tabela în minutul 90, stabilind scorul final de 5-1.

Echipa de start a Cetății a fost formată din: David Feșteu – Marius Codreanu, Ciprian Perju, Ruben Sumanariu, Cătălin Grosu, Mario Bai, Cosmin Tucaliuc, Cristian Balgiu, Radu Ungurianu, Andrei Cerlincă (căpitan) și Răzvan Gorovei.

Pe banca de rezerve s-au aflat: Păunel Apetrei, Șerban Nițu, Ștefan Petraru, Alexandru Zaharia, Codrin Nica, Alexandru Savin, Ruslan Chelari, Marian Ilie și Iosif Netbai.

Cu această victorie, Cetatea 1932 Suceava își consolidează locul secund în clasamentul Seriei I, cu 18 puncte și un golaveraj remarcabil (27 goluri marcate, 10 primite).

În etapa viitoare, sucevenii vor juca în deplasare, împotriva echipei CSM Adjud, sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 15:00.