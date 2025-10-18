CSU Suceava II, victorie clară în deplasare: 40-29 cu Politehnica Iași în Divizia A



În etapa a 6-a a Diviziei A de handbal masculin, CSU Suceava II a obținut o victorie categorică pe terenul Politehnicii Iași, impunându-se cu scorul de 40-29 (19-12 la pauză).

Sub îndrumarea antrenorului Vasile Boca, echipa suceveană a dominat partida, având o prestație solidă atât în atac, cât și în apărare.

Codrin Dascălu a fost principalul marcator al meciului, cu 10 goluri, urmat de Bogdan Niculaie (6 goluri), Luca Cazac, Bogdan Doboșeru și Nicolas Zapodianu (câte 4 goluri), Andrei Marcu și Alexandru Țivichi (câte 3 goluri), Alexandru Radu și Eduard Rusu (câte 2 goluri), precum și Daniel Popovici și Răzvan Doboșeru (câte 1 gol).

Lotul a fost completat de Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă, Sebastian Bazga și Adrian Condrea.

În etapa următoare, programată pe 8 noiembrie, sucevenii vor evolua pe teren propriu, împotriva formației Teutonii Ghimbav.