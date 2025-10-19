Incendii în Drăgușeni și Burdujeni cauzate de fumatul în locuri nepermise


Pompierii militari din județul Suceava au intervenit, sâmbătă seara, pentru stingerea a două incendii izbucnite din cauza fumatului în locuri nepermise, în localitățile Drăgușeni și Suceava (cartierul Burdujeni), a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată.

Potrivit sursei citate, sâmbătă, la ora 22:43, Detașamentul de Pompieri Fălticeni, sprijinit de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Drăgușeni, Vadu Moldovei și Forăști, a intervenit cu șase autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD pentru a localiza și lichida un incendiu în Drăgușeni.

Flăcările cuprinseseră acoperișul din draniță și interiorul unei case, fiind amplificate de vântul puternic, care amenința și o locuință învecinată.

Incendiul, cauzat cel mai probabil de faptul că proprietarul a adormit cu țigara aprinsă, a distrus casa pe o suprafață de 80 m², inclusiv bunurile din interior. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat locuința vecină.

Aproape de miezul nopții, pompierii suceveni au intervenit în cartierul Burdujeni cu două autospeciale și o ambulanță SMURD pentru a stinge un incendiu generalizat la o casă părăsită. Focul, declanșat tot din cauza fumatului în locuri nepermise, a distrus acoperișul din lemn cu azbociment și circa 200 kg de documente și cărți, pe o suprafață de 40 m². Tencuielile pereților au fost, de asemenea, degradate.

Și în acest caz nu s-au înregistrat victime.

Pentru a evita astfel de incidente, pompierii militari suceveni reamintesc cetățenilor să respecte regulile de prevenire a incendiilor: evitați fumatul în pat sau pe canapea, stingeți complet țigările în scrumiere ignifuge, nu fumați sub influența alcoolului sau medicamentelor, supravegheați copiii pentru a nu se juca cu surse de foc și respectați interdicțiile privind fumatul în spațiile publice închise.


