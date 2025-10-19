Foaie Verde din Bucovina: România pierde specialiști din cauza lipsei de susținere, a salariilor mici și chiar a blamării lor



Organizația Foaie Verde din Bucovina atrage atenția asupra unei probleme majore cu care se confruntă România de 35 de ani: exodul specialiștilor din domenii esențiale, din cauza lipsei de măsuri concrete din partea clasei politice.

Potrivit unui comunicat de presă emis de organizație, sute de profesioniști bine pregătiți – zidari, instalatori, electricieni, ingineri, medici, economiști – părăsesc anual țara, atrași de salarii mai bune și condiții superioare în străinătate.

Dan Acibotăriță, coordonatorul activității Foaie Verde din Bucovina, subliniază că statul român investește în formarea acestor specialiști, dar nu reușește să-i păstreze în câmpul muncii din țară.

„Este anormal să școlarizezi profesioniști, iar apoi, din cauza salariilor mici, aceștia să plece. Cei care rămân sunt adesea batjocoriți prin diverse metode”, afirmă Acibotăriță.

Acesta critică lipsa de sprijin pentru specialiștii de top, care, în loc să fie valorizați prin salarii pe măsura muncii și protecție, sunt uneori implicați în procese sau chiar încarcerați pentru gesturi minore, precum primirea unei ciocolate, a unui buchet de flori sau a unei pungi de cafea drept mulțumire.

Organizația consideră că lipsa specialiștilor bine pregătiți contribuie semnificativ la stagnarea dezvoltării României.

„Când ai un medic sau un inginer de valoare peste media europeană, care salvează vieți sau realizează construcții unice, este păcat să-l arunci într-o temniță pentru o nimica toată. Acest lucru nu este echitabil și nu aduce plusvaloare societății”, se mai arată în comunicat.

Foaie Verde din Bucovina face un apel către autorități pentru a implementa politici care să încurajeze rămânerea specialiștilor în țară, prin salarii competitive și un mediu de lucru care să le recunoască meritele.