Primăria Suceava: Un an de transformare-Locuri de joacă moderne și spații sportive pentru copiii și tinerii din Suceava

În primul an sub conducerea primarului Vasile Rîmbu, Suceava a cunoscut o adevărată transformare în ceea ce privește spațiile dedicate copiilor și tinerilor, a transmis, duminică, Primăria Suceava.

Potrivit sursei citate, modernizarea și siguranța locurilor de joacă au devenit o prioritate clară pentru administrația locală, care a realizat cele mai ample investiții din ultimul deceniu în infrastructura de agrement destinată celor mici, iar rezultatul este un oraș mai colorat, mai sigur și mai prietenos pentru cei mici și pentru adolescenți, cu planuri ambițioase pentru viitor.

Administrația locală suceveană spune că a adus zâmbete pe chipurile copiilor prin amenajarea a cinci locuri de joacă noi, construite de la zero în zone unde astfel de spații lipseau cu desăvârșire.

Pe Strada Păcii din cartierul Burdujeni, un parc modern, dotat cu echipamente de ultimă generație, a devenit rapid un punct de atracție. La fel, Aleea Nucului, lângă Creșa nr. 1 din Centru, găzduiește acum un spațiu dedicat celor mici. În Parcul „La Bebelușu” de pe Strada Grigore Ureche, copiii de vârstă mică se bucură de un loc de joacă refăcut integral, iar pe Strada Victoriei din Obcini și pe Strada Mihai Viteazul, în spatele Policlinicii, au fost create spații moderne, echipate cu mobilier urban nou și iluminat eficient.

Nu doar locurile noi au primit atenție, ci și cele existente. Astfel, zece spații de joacă au fost reabilitate și modernizate, cu garduri metalice vechi și periculoase înlocuite de garduri din lemn viu colorate, sigure pentru copii.

Un exemplu notabil este locul de joacă de pe Strada Păcii, din fața magazinului Penny, unde suprafața a fost acoperită cu tartan elastic antitraumă, au fost instalate echipamente noi și un gard modern, totul pentru a asigura protecția și bucuria copiilor.

Primăria Suceava precizează că proiectele nu se opresc aici și că, în prezent, alte două locuri de joacă sunt în curs de amenajare: unul pe Strada Oituz, într-o zonă frecventată de familii cu copii, și altul pe Aleea Jupiter, care va include mobilier urban modern și iluminat nocturn.

Pentru toate aceste spații, administrația a implementat măsuri complementare esențiale: bănci, coșuri de gunoi moderne, iluminat LED, camere de supraveghere video și panouri informative cu reguli de siguranță și program de utilizare.

Mai mult, inspecțiile periodice ale echipamentelor garantează menținerea standardelor de siguranță.

În total, peste 15 locuri de joacă au fost fie construite de la zero, fie modernizate, aducând culoare și veselie în comunitate.

Investițiile nu s-au limitat la cei mici, arată Primăria Suceava care spune că tinerii și adolescenții au fost, de asemenea, o prioritate.

Astfel, cinci mese moderne de tenis de masă au fost instalate în diverse cartiere, oferind o alternativă activă și atractivă pentru petrecerea timpului liber. În această toamnă, alte cinci mese vor fi montate, iar în 2026, încă 15 vor completa această inițiativă, transformând Suceava într-un oraș al mișcării și socializării.

Un alt proiect de succes este reabilitarea terenului de sport de lângă Școala Generală Nr. 8 din cartierul George Enescu.

După ani de neglijență din partea unei firme private, care încasa peste 15.000 de lei lunar din fonduri publice fără a întreține corespunzător zona, Primăria a reziliat contractul și a intervenit direct.

Terenul a fost revitalizat prin repararea nocturnei, înlocuirea scaunelor din tribună, reabilitarea toaletelor, curățenie generală și instalarea unei mese de tenis și a camerelor de supraveghere. Acum, terenul este deschis comunității după orele de curs, în weekend și în vacanțele școlare, devenind un spațiu viu pentru tineri.

Toate aceste realizări reflectă un obiectiv clar al administrației: creșterea calității vieții sucevenilor.

„În doar un an, am adus zâmbete, siguranță și oportunități pentru copiii și tinerii noștri având un singur obiectiv:

Creșterea Calității Vieții Sucevenilor! În anii următori, vom face tot ceea ce depinde de noi pentru a fi și mai eficienți. Copiii și tinerii Sucevei au nevoie de motive reale pentru a rămâne în Suceava noastră dragă!”, se arată în mesajul Primăriei Suceava.