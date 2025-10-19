Tutun de contrabandă depistat și confiscat cu ajutorul câinilor de serviciu și microbuz indisponibilizat de polițiștii din Pojorâta



Polițiștii Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta au oprit în trafic, în seara zilei de 15 octombrie 2025, în jurul orei 20:00, pe DN17, în comuna Pojorâta un microbuz care se deplasa dinspre Câmpulung Moldovenesc spre Vatra Dornei.

Șoferul, un bărbat de 47 de ani, s-a conformat semnalului regulamentar de oprire și a prezentat documentele personale și ale vehiculului, care nu prezentau nereguli.

Alături de acesta, în microbuz se aflau patru pasageri, toți fiind legitimați de polițiști.

Comportamentul șoferului și al pasagerilor a trezit suspiciuni, ceea ce a determinat polițiștii să efectueze un control amănunțit al vehiculului.

Cu sprijinul câinilor de serviciu „Kira” și „Paco” din cadrul Autorității Vamale Române, specializați în detectarea tutunului, drogurilor, armelor și materiilor explozive, au fost identificate două cutii de carton suspecte printre bagajele din microbuz.

La deschiderea acestora, polițiștii au descoperit opt pachete de tutun de proveniență extracomunitară, fără marcaje, timbre sau documente care să ateste legalitatea provenienței.

Într-una dintre cutii se aflau patru recipiente mari, sigilate, conținând tutun tip fir, iar în cealaltă cutie erau patru pungi tip zip-lock cu tutun vegetal de dimensiuni mai mari.

După cântărire, s-a stabilit că tutunul confiscat avea o greutate totală de aproximativ 8 kilograme, valoarea prejudiciului fiind estimată la 10.000 de lei. Bunurile au fost ridicate și sigilate de un tehnician criminalist, iar microbuzul, evaluat la aproximativ 20.000 de euro, a fost indisponibilizat.

Cheia de contact și certificatul de înmatriculare au fost confiscate, iar vehiculul a fost depozitat într-o locație special amenajată a IPJ Suceava, în localitatea Stroiești.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „deținere sau comercializare a produselor nemarcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false”.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru a stabili detaliile activității infracționale și implicarea persoanelor vizate, urmând ca Parchetul competent să dispună măsurile procedurale.