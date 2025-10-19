Pasager al unei mașini rănit la Bosanci după ce un șofer a adormit la volan



Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava au fost sesizați, sâmbătă după amiaza, cu privire la un accident rutier produs pe strada Alexandru cel Bun din localitatea Bosanci.

În incident a fost implicat un autoturism, iar un pasager a suferit vătămări corporale.

Echipa operativă a Biroului Rutier Suceava, împreună cu un tehnician criminalist, s-a deplasat la fața locului pentru cercetări, iar din primele verificări, s-a stabilit că un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui autoturism marca Audi, se deplasa pe strada Alexandru cel Bun, dinspre DN 2 spre DJ 178A.

Pe fondul oboselii, șoferul ar fi adormit la volan, moment în care a părăsit carosabilul și a intrat în șanțul de colectare a apelor pluviale.

Autoturismul a lovit un podeț din beton situat la intersecția străzii Alexandru cel Bun cu strada Pieței.

În urma impactului, pasagerul din autoturism a fost rănit și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, unde a fost diagnosticat cu un traumatism cranio-facial ușor.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.