Înșelăciune online în Suceava: Un bărbat a pierdut peste 30.000 de lei printr-o aplicație



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, sâmbătă, de un localnic care a reclamat că a fost înșelat cu suma de 30.747 de lei de o persoană necunoscută, prin intermediul unei aplicații online, în perioada 17 septembrie – 15 octombrie 2025.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că, pe 17 septembrie 2025, bărbatul a primit un mesaj pe aplicația Telegram, prin care era invitat să se alăture unui grup numit „Aula Verde – Grup Aqua y Tierra”.

Grupul promitea oportunități de muncă part-time, constând în îndeplinirea unor sarcini simple, precum accesarea unor link-uri sau abonarea la diverse servicii, cu o remunerație de 20 de lei per sarcină.

Atras de perspectiva unui câștig rapid, suceveanul a acceptat oferta și s-a alăturat grupului.

Astfel, în perioada următoare, la cererea așa-zișilor administratori ai grupului, bărbatul a efectuat multiple transferuri bancare în conturi diferite, ajungând să plătească suma totală de 30.747 de lei.

Pe 15 octombrie 2025, reprezentanții Băncii Transilvania, instituție la care acesta era client, i-au blocat contul bancar din cauza tranzacțiilor considerate suspecte.

În urma discuțiilor cu banca, suceveanul a realizat că a fost înșelat.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale (BIC) pentru identificarea autorilor și soluționarea cazului.