Înșelăciune online în Suceava: Un bărbat a pierdut peste 30.000 de lei printr-o aplicație

Intră acum și în grupul de
Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, sâmbătă, de un localnic care a reclamat că a fost înșelat cu suma de 30.747 de lei de o persoană necunoscută, prin intermediul unei aplicații online, în perioada 17 septembrie – 15 octombrie 2025.
Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că, pe 17 septembrie 2025, bărbatul a primit un mesaj pe aplicația Telegram, prin care era invitat să se alăture unui grup numit „Aula Verde – Grup Aqua y Tierra”.
Grupul promitea oportunități de muncă part-time, constând în îndeplinirea unor sarcini simple, precum accesarea unor link-uri sau abonarea la diverse servicii, cu o remunerație de 20 de lei per sarcină.
Atras de perspectiva unui câștig rapid, suceveanul a acceptat oferta și s-a alăturat grupului.
Astfel, în perioada următoare, la cererea așa-zișilor administratori ai grupului, bărbatul a efectuat multiple transferuri bancare în conturi diferite, ajungând să plătească suma totală de 30.747 de lei.
Pe 15 octombrie 2025, reprezentanții Băncii Transilvania, instituție la care acesta era client, i-au blocat contul bancar din cauza tranzacțiilor considerate suspecte.
În urma discuțiilor cu banca, suceveanul a realizat că a fost înșelat.
Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune.
Cercetările sunt continuate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale (BIC) pentru identificarea autorilor și soluționarea cazului.
Intră acum și în grupul de