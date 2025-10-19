Accident pe un șantier din centrul municipiului Suceava: Un muncitor rănit după ce a căzut de pe schelă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Suceava a fost alertată, sâmbătă la prânz, prin apel la 112 cu privire la un accident petrecut pe un șantier situat pe strada Ștefan cel Mare, nr. 4, în apropierea Pieței Centrale din Suceava.

Un muncitor a căzut de pe o schelă de la o înălțime de aproximativ 3-4 metri, suferind o rană sângerândă la nivelul capului.

Echipa operativă a Poliției Municipiului Suceava s-a deplasat la fața locului și a constatat că victima, un angajat al unei firme de construcții, se afla în acea dimineață pe șantierul unui imobil.

Acesta lucra în podul tip șarpantă al clădirii, în timp ce un coleg de-al său aștepta în autoturism.

La un moment dat, colegul a fost contactat telefonic de victimă, care i-a cerut să vină urgent în pod, întrucât căzuse.

Ajuns la fața locului, colegul l-a găsit pe muncitor conștient, dar cu o rană la nivelul capului, fără alte persoane prezente în zonă.

Întrebat ce s-a întâmplat, acesta a confirmat că a căzut de pe schelă.

Un echipaj SMURD a intervenit prompt, preluând victima și transportând-o la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, unde a fost diagnosticată preliminar cu „plagă scalpată”.

Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale (BIC) al Poliției Municipiului Suceava au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Cercetările vizează posibile infracțiuni de „vătămare corporală din culpă”, „neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și „nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”.

Dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, urmând a se dispune măsurile legale corespunzătoare.