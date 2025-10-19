Permis reținut și amendă pentru un șofer care a pus în pericol siguranța rutieră pe DN 17



Polițiștii rutieri din Suceava continuă să acorde o atenție sporită cazurilor de încălcare gravă a legislației rutiere, care pun în pericol siguranța participanților la trafic.

Prin monitorizarea constantă a traficului și a sesizărilor din mediul online, autoritățile depun eforturi susținute pentru prevenirea accidentelor și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

În acest context, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc s-au autosesizat în urma unei înregistrări video postate pe o rețea de socializare la data de 16 octombrie 2025.

În imagini, un autoturism este surprins circulând pe DN 17, între localitatea Prisaca Dornei și municipiul Câmpulung Moldovenesc, în direcția Vatra Dornei, fiind la un pas de a intra în coliziune cu un alt vehicul care se deplasa pe sens opus.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat conducătorul autoturismului implicat, un bărbat de 56 de ani din municipiul Mangalia.

Acesta a fost sancționat contravențional pe 18 octombrie 2025, primind o amendă în valoare de 1.215 lei. Ca măsură complementară, polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile, pentru încălcarea art. 101, alin. 3, lit. d din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, referitor la deplasarea pe sensul opus.

Poliția Suceava reamintește că siguranța rutieră reprezintă o prioritate la nivel județean.

Astfel, în primele nouă luni ale anului 2025, Serviciul Rutier Suceava a organizat 511 acțiuni tematice pentru prevenirea accidentelor, aplicând 41.349 de sancțiuni contravenționale și constatând 1.191 de infracțiuni rutiere. Totodată, au fost reținute 5.173 de permise de conducere, retrase 1.750 de certificate de înmatriculare, ridicate 506 perechi de plăcuțe de înmatriculare și imobilizate 445 de vehicule.