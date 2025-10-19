Bărbat beat lovit de două autoturisme pe DN 17 între Șcheia și Stroiești. El  circula pe mijlocul drumului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier a avut loc, sâmbătă seara în jurul orei 22:05, pe DN 17, pe tronsonul dintre localitățile Stroiești și Șcheia.

Potrivit datelor din anchetă, un pieton, un bărbat de 62 de ani din satul Pomârla, județul Botoșani, a fost acroșat de două autoturisme în timp ce se deplasa pe mijlocul părții carosabile, la aproximativ un metru de axul drumului.

Conform cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava, un autoturism marca Dacia Logan, condus de un bărbat de 62 de ani din satul Bălăceana l-a lovit pe pieton cu oglinda din stânga.

Imediat după impact, pietonul a fost lovit și de un al doilea autoturism, marca Audi A6, condus de un tânăr de 29 de ani din municipiul Suceava, care circula în aceeași direcție, în spatele primei mașini.

În urma coliziunii, pietonul a fost proiectat pe carosabil, suferind mai multe leziuni.

La fața locului, victima a primit îngrijiri medicale de urgență și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru investigații amănunțite.

Diagnosticul preliminar a indicat un traumatism toraco-abdominal, un traumatism la cotul drept și o contuzie la gleznă, fiind clasificat ca rănit ușor.

Bărbatul a rămas internat pentru continuarea investigațiilor medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În schimb, testarea pietonului la spital a relevat o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”, pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului și responsabilitățile implicate.