Vicepreședintele CJ Suceava, Nicolae Robu la Târgul Mărului: Nicăieri nu sunt mere mai bune ca la Fălticeni

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a participat, sâmbătă, la cea de-a XX-a ediție a Târgului Mărului din Fălticeni, un eveniment emblematic pentru zona recunoscută drept unul dintre cele mai importante bazine pomicole din România.

Însoțit de senatorul PSD Ioan Stan, viceprimarul municipiului Fălticeni, Constantin Bulaicon, consilieri locali și județeni, precum și reprezentanți ai instituțiilor locale, Nicolae Robu a vizitat standurile pomicultorilor din bazinul Fălticeni–Rădășeni, discutând cu producătorii și achiziționând mere și pere pentru familia sa.

„Chiar ieri am cules mere din livada mea, dar trebuie să recunosc că nu sunt mere mai bune decât cele din Fălticeni. Copiii mei mi-au dat o misiune clară: să le aduc mere Buză de Iepure”, a declarat zâmbind vicepreședintele Robu, evidențiind calitatea excepțională a fructelor din această zonă.

Târgul a reunit producători din întreg bazinul pomicol Fălticeni, care au expus peste 20 de soiuri de mere, de la bine-cunoscutele Ionatan și Golden Delicious la soiuri tradiționale, cultivate de generații.

Evenimentul a confirmat, o dată în plus, renumele Fălticeniului ca un pilon al pomiculturii românești.Nicolae Robu a transmis un mesaj de susținere pentru producătorii locali, subliniind importanța promovării produselor sucevene.

„Deși merele din Fălticeni au ajuns în marile lanțuri comerciale, este esențial ca tot mai multe produse din județul Suceava să fie prezente pe rafturile supermarketurilor, atât la nivel local, cât și național. Aceasta este o prioritate a administrației județene conduse de președintele Gheorghe Șoldan. Totodată, noi, locuitorii județului, trebuie să alegem în primul rând produsele locale, pentru a sprijini producătorii și economia comunității noastre”, a afirmat vicepreședintele CJ Suceava.

După vizitarea standurilor, Nicolae Robu s-a bucurat de atmosfera festivă a târgului, asistând la spectacolul susținut de Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”.

„A fost o zi de toamnă minunată, petrecută alături de numeroși oameni veniți să celebreze roadele pământului și tradițiile noastre”, a adăugat acesta.