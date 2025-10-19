Victorie importantă pentru CSU Suceava în Liga a III-a feminină: 4-2 cu FC Voluntari



Echipa feminină de fotbal CSU Suceava a obținut o nouă victorie în campionatul Ligii a III-a, învingând duminică, pe stadionul „Areni”, formația FC Voluntari cu scorul de 4-2 (3-2 la pauză).

Golurile sucevencelor au fost marcate de Paraschiva Moțco, care a reușit o dublă, Naomi Leonțescu și Emima Morar.

Antrenorii Marcel Irimie și Bogdan Misiuc au aliniat următoarea formulă de start: Monica Nechita – Bianca Parasca, Lenuța Horodnic, Francesca Bosânceanu, Dorina Viziteu – Naomi Leonțescu, Iustina Ciubotariu, Paraschiva Moțco, Emima Morar – Sara Căilean, Denisa Chiriac.

Pe banca de rezerve s-au aflat Larisa Sauța, Denisa Sprîncenatu, Rebeca Țibuleac, Alexia Hrușcovschi, Rafaela Uncescu, Iasmina Chiruț, Ioana Aioanei, Nicoleta Petruleac și Monica Pascariu.

Cu acest succes, CSU Suceava își consolidează poziția de lider în Seria a II-a a Ligii a III-a, ajungând la patru victorii consecutive în campionat.

Echipa suceveană se pregătește acum pentru următorul meci, din Turul 2 al Cupei României, împotriva formației Vulpițele Galbene Roman.

Partida este programată duminică, 26 octombrie, de la ora 15:00, pe stadionul „Areni”.