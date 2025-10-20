DRDP Iași a început să monteze sensuri giratorii modulare pe drumurile naționale din județele Moldovei



La finele săptămânii trecute, două sensuri giratorii modulare au fost instalate în județul Neamț, la intersecția DN 15B cu DN 15C din Humulești și la intersecția DN 15D cu DJ 156A din Girov, a anunțat DRDP Iași.

Potrivit sursei citate, acestea sunt primele sensuri giratorii de acest tip din regiunea Moldovei, fiind parte a unui program național al CNAIR, finanțat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pentru creșterea siguranței rutiere.

Noile sisteme modulare, realizate din elemente prefabricate de beton armat, se remarcă prin montajul rapid, de aproximativ 12 ore, și posibilitatea relocării în funcție de necesități.

Echipate cu catadioptri luminoși și LED-uri fotovoltaice, sensurile giratorii asigură o vizibilitate sporită pe timp de noapte.

„Aceste amenajări vor contribui semnificativ la sporirea siguranței rutiere și a mobilității pe drumurile naționale din Moldova”, a declarat ing. Ovidiu Mugurel Laicu, director general regional al DRDP Iași.

DRDP Iași recomandă șoferilor să circule cu prudență în zona noilor sensuri giratorii și să respecte regulile specifice de circulație.