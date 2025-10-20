Primăria Suceava anunță progrese în revitalizarea spațiilor publice din oraș: Într-un an am eliminat 12 chioșcuri și structuri neautorizate



La un an de la preluarea mandatului, noua conducere a Primăriei Suceava anunță progrese în revitalizarea spațiilor publice ale orașului.

Cu obiectivul de a reda domeniul public sucevenilor, municipalitatea a îndepărtat 12 chioșcuri vechi, construcții abandonate și structuri neautorizate din mai multe zone ale orașului, printre care Stația 22 Decembrie, Strada Curtea Domnească, Stadionul Areni, Parcul Universității, Parcul Primăriei, Stația de autobuz Carrefour, Strada 6 Noiembrie, Bulevardul George Enescu, Strada Universității, Parcul Ițcani, Strada Mărăști și Strada Victoriei.

Acțiunile au vizat atât îmbunătățirea esteticii urbane, cât și creșterea siguranței și accesibilității spațiilor publice pentru cetățeni.

„Pentru noi contează fiecare metru pătrat de beton sau construcție readus zonelor verzi, readus oamenilor”, transmite Primăria Suceava.

Planul municipalității nu se oprește aici.

În perioada următoare, spațiile eliberate vor fi amenajate ca zone verzi și spații de recreere, dotate cu mobilier urban modern, pentru a răspunde nevoilor sucevenilor.

„Urmăm planul și ne facem treaba”, a adăugat ăn mesaj conducerea Primăriei, subliniind angajamentul pentru continuarea acestui demers.