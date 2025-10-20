Salonul Literaturii Române din Bucovina, ediția a XX-a, la Biblioteca Universității din Suceava



În data de 24 octombrie 2025, începând cu ora 11:00, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, în colaborare cu Consiliul Județean Suceava, Societatea Scriitorilor Bucovineni și Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, organizează cea de-a XX-a ediție a Salonului Literaturii Române din Bucovina.

Evenimentul va avea loc la Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare”, Corp E, Sala de lectură „Emanuel Diaconescu”, fiind moderat de Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni.

Programul include:

Prelegerea „Mircea Streinul – 115. Personalitate marcantă a Societății Scriitorilor Bucovineni”, susținută de Alexandru Ovidiu Vintilă;

Alocuțiunea „Tristan Tzara. Doar prezentul”, prezentată de criticul literar Isabel Vintilă;

Prezentarea „Coordonate cernauțene” de scriitoarea Doina Cernica;

Lansarea revistelor „Bucovina literară”, Nr. 7-8-9/2025 (prezentată de Alexandru Ovidiu Vintilă, redactor-șef) și „Scriptum”, Nr. 1-2/2025 (prezentată de Alis Niculică, coordonator);

Un microrecital muzical susținut de elevi și profesori ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava.